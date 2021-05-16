Оливейра нокаутировал Чендлера и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе

На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр» бразильский боец Чарльз Оливейра в начале второго раунда нокаутировал американца Майкла Чендлера и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе.

Напомним, предыдущий чемпион UFC в лёгком весе — россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что на турнир продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил инсайдер и журналист ESPN Бретт Окамото.

В соглавном бою вечера Бенейл Дариуш единогласным решением судей победил Тони Фергюсона. Ранее на турнире прошёл бой в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ. За восемь секунд до конца второго раунда Шевченко сдалась после рычага локтя.