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Оливейра нокаутировал Чендлера и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе

Оливейра нокаутировал Чендлера и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе
Бокс/ММА / UFC 0

На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр» бразильский боец Чарльз Оливейра в начале второго раунда нокаутировал американца Майкла Чендлера и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе.

Напомним, предыдущий чемпион UFC в лёгком весе — россиянин Хабиб Нурмагомедов.

UFC 2021. UFC 262, Хьюстон, США
Шарлис Оливейра (W) - Майкл Чендлер
16 мая 2021, воскресенье. 07:15 МСК
Шарлис Оливейра
Окончено
TKO
Майкл Чендлер

Ранее стало известно, что на турнир продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил инсайдер и журналист ESPN Бретт Окамото.

В соглавном бою вечера Бенейл Дариуш единогласным решением судей победил Тони Фергюсона. Ранее на турнире прошёл бой в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ. За восемь секунд до конца второго раунда Шевченко сдалась после рычага локтя.

Оливейра нокаутировал Чендлера и забрал то, что мог забрать у Хабиба лично! LIVE!
Кукуй проиграл. А вот Оливейра нокаутировал дерзкого Майкла на 19-й секунде второго раунда!
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