Оливейра нокаутировал Чендлера и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе

На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр» бразильский боец Чарльз Оливейра в начале второго раунда нокаутировал американца Майкла Чендлера и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе.
Напомним, предыдущий чемпион UFC в лёгком весе — россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Ранее стало известно, что на турнир продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил инсайдер и журналист ESPN Бретт Окамото.
В соглавном бою вечера Бенейл Дариуш единогласным решением судей победил Тони Фергюсона. Ранее на турнире прошёл бой в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ. За восемь секунд до конца второго раунда Шевченко сдалась после рычага локтя.
- 16 мая 2021
-
08:51
-
08:43
-
08:39
-
08:30
-
08:17
-
08:15
-
07:46
-
07:31
-
07:20
-
07:18
-
07:03
-
06:49
-
06:31
-
06:10
-
06:00
-
05:58
-
05:53
-
05:49
-
05:21
-
04:40
-
03:30
-
02:58
- 15 мая 2021
-
23:15
-
21:40
-
20:25
-
18:49
-
17:56
-
16:55
-
15:41
-
15:32
-
14:59
-
13:39
-
12:42
-
11:33
-
10:19