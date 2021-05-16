Оливейра получил бонус UFC за выступление вечера

В Хьюстоне (штат Техас, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 262. По его итогам лига распределила выплаты традиционных бонусов.

Дополнительный гонорар за лучший бой вечера получили представители полулёгкого веса Эдсон Барбоза и Шейн Бургос, которые пополнили свой банковский счёт на $ 75 тыс. каждый. Напомним, победу в этой схватке одержал Барбоза.

Бонусы на такие же суммы за выступление вечера получили бойцы лёгкого веса Кристос Гиагос и Чарльз Оливейра, сообщил на пресс-конференции Дана Уайт. Гиагос удушающим приёмом победил Шона Сориано, а Оливейра в главном поединке вечера нокаутировал Майкла Чендлера и стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.

Напомним, UFC повысил сумму бонуса перед турниром в Техасе, обычно она составляет $ 50 тыс.