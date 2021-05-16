Патрисиу «Питбуль»: поздравляю Оливейру, хороший спектакль

Двойной чемпион Bellator, первый номер рейтинга вне зависимости от весовых категорий бразилец Патрисиу «Питбуль» Фрейре поздравил своего соотечественника Чарльза Оливейру, победившего американца Майкла Чендлера и ставшего новым чемпионом UFC в лёгком весе.

«Поздравляю Чарльза Оливейру! Хороший спектакль! У Бразилии есть ещё один чемпион», — написал Фрейре в своём аккаунте в «Твиттере».

Отметим, причиной ухода Чендлера из Bellator стало поражение от «Питбуля».

На турнир UFC 262 было продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн.

В соглавном бою вечера Бенейл Дариуш единогласным решением судей победил Тони Фергюсона. Ранее на турнире прошёл бой в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ. За восемь секунд до конца второго раунда Шевченко сдалась после рычага локтя.