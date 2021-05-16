Дана Уайт — о Фергюсоне: к сожалению, бой с Гэтжи ударил по нему

Президент UFC Дана Уайт высказался о перспективах бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Тони Фергюсона после поражения от Бенейла Дариуша на турнире UFC 262.

«Это были тяжёлые три раунда для Тони. Он не мог справиться с тейкдаунами Дариуша. Так что да, это была тяжёлая ночь. Можно ли сказать, что поражение от Гэтжи практически завершило его карьеру? Возможно, и так. Знаете, время на исходе. Не знаю, какой из этих факторов сыграл больше, может быть, и оба. Но, к сожалению, поражение от Гэтжи определённо ударило по Тони», — рассказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 262.

Напомним, Тони Фергюсон разгромно проиграл Бенейлу Дариушу на турнире UFC 262, но довёл поединок до решения судей. Эта неудача стала для американца третьей кряду. Начало серии поражений было положено в бою с Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов.