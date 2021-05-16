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Порье: поздравляю Оливейру. Он добился чемпионства после сложного пути

Порье: поздравляю Оливейру. Он добился чемпионства после сложного пути
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Дастин Порье поздравил бразильца Чарльза Оливейру, победившего американца Майкла Чендлера и ставшего новым чемпионом UFC в лёгком весе.

«Поздравляю Чарльза Оливейру. Ты добился этого после сложного пути», — написал Порье в своём аккаунте в «Твиттере».

На турнир UFC 262 было продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн.

В соглавном бою вечера Бенейл Дариуш единогласным решением судей победил Тони Фергюсона. Ранее на турнире прошёл бой в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ. За восемь секунд до конца второго раунда Шевченко сдалась после рычага локтя.

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