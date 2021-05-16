Макгрегор отреагировал на победу Оливейры в бою с Чендлером
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Чарльза Оливейры над Майклом Чендлером на турнире UFC 262. Ирландец поздравил Оливейру с завоеванием титула чемпиона и намекнул, что снова станет чемпионом лиги.
«Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в лёгком весе в истории. Интересно, кто станет 12-м...» — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».
По всей видимости, Конор таким образом проводит некие параллели с брендом виски, который он недавно продал. В названии торговой марки также фигурировала цифра 12.
Напомним, Макгрегор проведёт следующий поединок 10 июля 2021 года. На турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) он встретится с Дастином Порье.
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