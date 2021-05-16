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Стерлинг: Ян — клоун, который не знает правил. «Великий» народный чемпион

Стерлинг: Ян — клоун, который не знает правил. «Великий» народный чемпион
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал, против кого хочет провести защиту пояса. Сначала чемпион заявил, что в ближайшие планы чемпиона лиги не входит реванш с россиянином Петром Яном.

«Я буду защищать пояс в ноябре. Сначала побью Диллашоу или Сэндхагена, а потом уничтожу этого проныру Сехудо!» — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».

Ян отреагировал на публикацию эмодзи с фейспалмом.

Посмотреть публикацию можно на странице Петра Яна в «Твиттере».

Один из подписчиков ответил Стерлингу: «Есть причина, по которой никому нет дела до этих боёв. Ты можешь быть официально признан чемпионом, но народным чемпионом по-прежнему является Пётр Ян».

«Да, клоун, который не знает правил и никогда не побеждал соперников из топ-5. Великий народный чемпион», — ответил Алджэмейн.

Спустя некоторое время Стерлинг опубликовал новый твит, в котором всё-таки включил россиянина в список потенциальных соперников: «Ян, Диллашоу или Сэндхаген, Сехудо, и кто угодно, кто захочет».

Помимо этого, он ответил Яну: «Возвращайся в свою комнату и изучай правила, простофиля».

Стерлинг рассказал о своём восстановлении после операции и показал снимки
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