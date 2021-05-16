Кормье — о победе Оливейры над Чендлером: какой бой! Поздравляю нового короля
Бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал победу Чарльза Оливейры над Майклом Чендлером в бою за вакантный пояс в лёгком весе.
«В UFC всё так быстро меняется — это полное безумие. Чендлер был впереди, а спустя считаные секунды Оливейра стал чемпионом. Какой бой! Поздравляю нового короля. У нас новый чемпион!» — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».
Поединок состоялся на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас). Оливейра нокаутировал соперника в начале второго раунда. В соглавном бою вечера Бенейл Дариуш единогласным решением судей победил Тони Фергюсона. На турнир было продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн.
Макгрегор отреагировал на победу Оливейры в бою с Чендлером
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