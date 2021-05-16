Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кормье — о победе Оливейры над Чендлером: какой бой! Поздравляю нового короля

Кормье — о победе Оливейры над Чендлером: какой бой! Поздравляю нового короля
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал победу Чарльза Оливейры над Майклом Чендлером в бою за вакантный пояс в лёгком весе.

«В UFC всё так быстро меняется — это полное безумие. Чендлер был впереди, а спустя считаные секунды Оливейра стал чемпионом. Какой бой! Поздравляю нового короля. У нас новый чемпион!» — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».

Поединок состоялся на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас). Оливейра нокаутировал соперника в начале второго раунда. В соглавном бою вечера Бенейл Дариуш единогласным решением судей победил Тони Фергюсона. На турнир было продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн.

Макгрегор отреагировал на победу Оливейры в бою с Чендлером
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021