Победивший Фергюсона Дариуш потребовал у Илона Маска наконец доставить ему машину

Бенейл Дариуш после победы над Тони Фергюсоном в соглавном бою UFC 262 обратился к владельцу компании Tesla Илону Маску.

«Где машина моей жены, бро? Я жду шесть месяцев. У меня будет ребёнок, мне нужна хорошая машина, я должен обезопасить его. Давай, Илон, отдай мне мою машину!» — сказал Дариуш после боя.

«Я заказал машину в декабре. Это их самый безопасный автомобиль, лучшее, что я мог выбрать для своей беременной жены. И я всё ещё жду! В чём дело, бро? Её должны были доставить в марте, а уже почти июнь. Я твой большой поклонник, но это просто неуважение», — пояснил Дариуш на пресс-конференции.

Схватка прошла при тотальном доминировании Дариуша. Американец ассирийского происхождения в каждом раунде переводил Фергюсона в партер и уверенно контролировал ситуацию. Во втором раунде Фергюсон вынес попытку жёсткого болевого приёма от Дариуша. В итоге все судьи отдали победу Дариушу — 30:27, 30:27, 30:27.