Махачев — Оливейре: придержи этот пояс для меня, скоро увидимся

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, обратился к новому чемпиону лиги Чарльзу Оливейре.

«Поздравляю. Придержи этот пояс для меня, скоро увидимся», — написал Махачев на своей странице в «Твиттере».

Оливейра и Майкл Чендлер оспорили титул чемпиона лиги в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта. Российский боец объявил об уходе в октябре 2020 года сразу после того, как одержал победу в титульном поединке с Джастином Гэтжи.

Бой состоялся на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас). Оливейра нокаутировал соперника в начале второго раунда. В соглавном бою вечера Бенейл Дариуш единогласным решением судей победил Тони Фергюсона.