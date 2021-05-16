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Махачев — Оливейре: придержи этот пояс для меня, скоро увидимся

Махачев — Оливейре: придержи этот пояс для меня, скоро увидимся
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, обратился к новому чемпиону лиги Чарльзу Оливейре.

«Поздравляю. Придержи этот пояс для меня, скоро увидимся», — написал Махачев на своей странице в «Твиттере».

Оливейра и Майкл Чендлер оспорили титул чемпиона лиги в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта. Российский боец объявил об уходе в октябре 2020 года сразу после того, как одержал победу в титульном поединке с Джастином Гэтжи.

Бой состоялся на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас). Оливейра нокаутировал соперника в начале второго раунда. В соглавном бою вечера Бенейл Дариуш единогласным решением судей победил Тони Фергюсона.

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