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Шлеменко: Чендлер может забрать пояс, если ему предоставится возможность

Шлеменко: Чендлер может забрать пояс, если ему предоставится возможность
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал победу Чарльза Оливейры над Майклом Чендлером в титульном поединке на турнире UFC 262.

«Чуть-чуть я расстроился, болел за Чендлера. А так бой получился хорошим, очень интересным, хоть и быстротечным. Поединок был таким, какого и ждут болельщики. Если сравнить весь турнир, то этот бой явно выделяется. Оливейра мог проиграть в первом раунде? Он не мальчик для битья, очень опытный боец. Оливейре предоставилась заслуженная возможность драться за титул. Думаю, он был в таких ситуациях, готовился к ним.

Что касается защиты пояса, то всё зависит от того, с кем он будет драться. Чендлер может забрать пояс, если ему предоставится возможность. Понятно, что это нельзя назвать лаки-панчем, но Чендлер опрометчиво пошёл и пропустил. Кажется, он не ожидал, что Оливейра может так его встретить», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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