«Надеюсь, ты здоров». Абдель-Азиз обратился к Фергюсону после очередного поражения

Али Абдель-Азиз, менеджер ряда бойцов UFC, обратился к Тони Фергюсону после его поражения в бою с Бенейлом Дариушем на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас).
«Надеюсь, ты здоров. Молюсь за тебя», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере».
Схватка прошла при тотальном доминировании Дариуша. Американец ассирийского происхождения в каждом раунде переводил Фергюсона в партер и уверенно контролировал ситуацию. Во втором раунде Фергюсон вынес попытку жёсткого болевого приёма от Дариуша. В итоге все судьи отдали победу Дариушу — 30:27, 30:27, 30:27.
Фергюсон потерпел третье поражение кряду, до этого он досрочно проиграл Джастину Гэтжи и Чарльзу Оливейре. Что касается Дариуша, боец одержал седьмую победу кряду. До турнира UFC 262 он занимал девятое место в рейтинге лёгкого веса.
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