Чендлер: я вернусь. Обещаю, что завоюю пояс UFC за следующие 12 месяцев

Майкл Чендлер намерен продолжить борьбу за чемпионский пояс UFC после поражения от Чарльза Оливейры на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас) в бою за вакантный титул в лёгкой весовой категории. Оливейра нокаутировал Чендлера в начале второго раунда.

«Думаю, мы видели, как один из самых жёстких парней на планете преодолел трудности. Оливейра — один из лучших, ничего не могу сказать.



Я вернусь. Обещаю, что завоюю пояс UFC за следующие 12 месяцев. Это была потрясающая возможность, благодарю UFC за неё.



Чарльз доказал, что он настоящий профессионал. Он демонстрировал это последние 10-11 лет здесь, в октагоне UFC. Мы повторим, когда придёт время. Мы проведём реванш», — сказал Чендлер после боя.