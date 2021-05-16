Чендлер: я вернусь. Обещаю, что завоюю пояс UFC за следующие 12 месяцев
Майкл Чендлер намерен продолжить борьбу за чемпионский пояс UFC после поражения от Чарльза Оливейры на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас) в бою за вакантный титул в лёгкой весовой категории. Оливейра нокаутировал Чендлера в начале второго раунда.
«Думаю, мы видели, как один из самых жёстких парней на планете преодолел трудности. Оливейра — один из лучших, ничего не могу сказать.
Я вернусь. Обещаю, что завоюю пояс UFC за следующие 12 месяцев. Это была потрясающая возможность, благодарю UFC за неё.
Чарльз доказал, что он настоящий профессионал. Он демонстрировал это последние 10-11 лет здесь, в октагоне UFC. Мы повторим, когда придёт время. Мы проведём реванш», — сказал Чендлер после боя.
Рекомендуем вам
- 16 мая 2021
-
14:15
-
13:18
-
12:23
-
11:25
-
11:18
-
10:37
-
10:17
-
09:45
-
08:51
-
08:43
-
08:39
-
08:30
-
08:17
-
08:15
-
07:46
-
07:31
-
07:20
-
07:18
-
07:03
-
06:49
-
06:31
-
06:10
-
06:00
-
05:58
-
05:53
-
05:49
-
04:40
-
03:30
-
02:58
- 15 мая 2021
-
23:15
-
21:40
-
20:25
-
18:49
-
17:56
-
16:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам