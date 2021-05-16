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Чендлер: я вернусь. Обещаю, что завоюю пояс UFC за следующие 12 месяцев

Чендлер: я вернусь. Обещаю, что завоюю пояс UFC за следующие 12 месяцев
Бокс/ММА / UFC 0

Майкл Чендлер намерен продолжить борьбу за чемпионский пояс UFC после поражения от Чарльза Оливейры на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас) в бою за вакантный титул в лёгкой весовой категории. Оливейра нокаутировал Чендлера в начале второго раунда.

«Думаю, мы видели, как один из самых жёстких парней на планете преодолел трудности. Оливейра — один из лучших, ничего не могу сказать.

Я вернусь. Обещаю, что завоюю пояс UFC за следующие 12 месяцев. Это была потрясающая возможность, благодарю UFC за неё.

Чарльз доказал, что он настоящий профессионал. Он демонстрировал это последние 10-11 лет здесь, в октагоне UFC. Мы повторим, когда придёт время. Мы проведём реванш», — сказал Чендлер после боя.

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