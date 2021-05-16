Валентина Шевченко — сестре: ты моя героиня

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поддержала старшую сестру Антонину, которая в ночь с 15 на 16 мая по московскому времени выступила на турнире UFC 262 и досрочно проиграла Андреа Ли.

«Ты моя героиня. Моё вдохновение. Пример для меня. Люблю тебя очень сильно, сестра. Всегда буду на твоей стороне, точно так, как и ты всегда будешь со мной», — написала Валентина.

Соответствующий пост доступен на странице Валентины Шевченко в «Инстаграме».

Антонина Шевченко потерпела уже третье поражение в UFC. Что касается Валентины Шевченко, она последний раз появлялась в клетке в минувшем месяце. Тогда чемпионка лиги защитила титул от посягательств экс-чемпионки в минимальном весе Джессики Андраде.