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Тайсумов встал на защиту Чимаева в конфликте с семьёй Нурмагомедовых

Тайсумов встал на защиту Чимаева в конфликте с семьёй Нурмагомедовых
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов прокомментировал конфликт бойца UFC Хамзата Чимаева с семьёй Нурмагомедовых. По словам Тайсумова, в словах Хамзата, в которых он утверждал, что «порвёт» Хабиба, нет ничего кроме спорта.

«Насчёт конфликта Чимаева и Хабиба. Такой шум подняли и обвинили во всех смертных грехах Хамзата из-за того, что он сказал, что с любым готов драться и любого размажет, но это спорт, мне кажется, большинство спортсменов такое говорили.

Взять даже момент, когда Хабиб сказал, что если надо и со мной будет драться, хотя я тоже мусульманин, тогда почему-то никакой шумихи не было. Не думаю, что из-за таких спортивных моментов, нужно конфликтовать и обижаться друг на друга. Ведь мы братские народы", — написал Тайсумов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, что после заявления Чимаева за Хабиби вступился его двоюродный брат Абубакар и вступил в спор с Хамзатом. После Чимаев удалил все посты, касающиеся неприятной ситуации. Нурмагомедова также поддержали ещё один его двоюродный брат Усман и близкий друг Ислам Махачев.

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