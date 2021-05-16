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Тактаров прокомментировал завоевание титула UFC Оливейрой

Тактаров прокомментировал завоевание титула UFC Оливейрой
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC, прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал победу Чарльза Оливейры в титульном поединке с Майклом Чендлером.

«Новый чемпион… Борца в нём процентов 90. Но когда есть яйца и дыхалка — всё это неважно», — написал Тактаров на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, поединок Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера прошёл ранним утром 16 мая по московскому времени и возглавил турнир UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США). На кону встречи стоял титул чемпиона UFC в лёгком весе, который стал вакантным после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова. Оливейра нокаутировал соперника во втором раунде. Таким образом, бразилец стал чемпионом лиги спустя почти 11 лет после дебюта в ней.

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