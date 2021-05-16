Дана Уайт объяснил, почему на UFC 262 были повышенные бонусы
Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему лига на турнире UFC 262 выплачивала повышенные бонусы. Напомним, что вместо традиционных доплат в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления и лучший бой вечера, промоушен выписывал гонорар в $ 75 тыс.
«Почему мы увеличили бонусы? Всё дело в Тони Фергюсоне. Привилегия от Даны Уайта», — сказал функционер на пресс-конференции.
Тони Фергюсон, на пресс-конференции в преддверии турнира, напрямую попросил у Уайта увеличить бонусы, сказав, что в Техасе всё всегда увеличивается. Кроме того, на той же пресс-конференции Фергюсон обвинил Уайта в том, что он слишком рано дал титульный поединок Майклу Чендлеру, назвав это «привилегией от Уайта». Судя по всему, своим ответом президент лиги решил подколоть Фергюсона.
Фергюсон сотворил невозможное! Он выбил у Даны Уайта повышенные бонусы
Джону Джонсу, который устал просить деньги у президента UFC, впору брать у Эль Кукуя платные консультации.
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