Оливейра после завоевания титула спал вместе с чемпионским поясом
Новый чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра был настолько рад завоеванию титула, что в первую ночь в новом статусе спал вместе с поясом. К такому выводу можно прийти, судя по фотографии Оливейры в «Инстаграме».
На ней он лежит ещё в постели, а рядом с ним находится пояс.
«Доброе утро», — написал бразилец.
Соответствующий пост доступен на странице Чарльза Оливейры в «Инстаграме».
Напомним, ранним утром 16 мая по московскому времени Чарльз Оливейра выступил в главном поединке турнира UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США). Бразилец сумел нокаутировать Майкла Чендлера во втором раунде и, таким образом, стать новым чемпионом UFC в лёгком дивизионе. С момента дебюта бразильца в UFC и вплоть до завоевания титула прошло почти 11 лет.
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