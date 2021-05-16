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Оливейра после завоевания титула спал вместе с чемпионским поясом

Оливейра после завоевания титула спал вместе с чемпионским поясом
Бокс/ММА / UFC 0

Новый чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра был настолько рад завоеванию титула, что в первую ночь в новом статусе спал вместе с поясом. К такому выводу можно прийти, судя по фотографии Оливейры в «Инстаграме».

На ней он лежит ещё в постели, а рядом с ним находится пояс.

«Доброе утро», — написал бразилец.

Соответствующий пост доступен на странице Чарльза Оливейры в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 16 мая по московскому времени Чарльз Оливейра выступил в главном поединке турнира UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США). Бразилец сумел нокаутировать Майкла Чендлера во втором раунде и, таким образом, стать новым чемпионом UFC в лёгком дивизионе. С момента дебюта бразильца в UFC и вплоть до завоевания титула прошло почти 11 лет.

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