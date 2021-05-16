Дана Уайт назвал величайшего бойца в истории

Президент UFC Дана Уайт признался, что по его личному мнению, величайшим бойцом в истории является экс-чемпион лиги в полутяжёлом весе Джон Джонс.
«Если Джон Джонс хочет драться, то он будет драться. Если нет, то никто не заставит его это сделать. У Джона сложилась отличная карьера, у него великое наследие. Лично я считаю его величайшим бойцом в истории. Нужен ли ему титул во втором дивизионе, чтобы зацементировать статус величайшего? Если он выиграет пояс в тяжёлом дивизионе, спорить с таким утверждением будет трудно. Но на данный момент я его в любом случае рассматриваю, как величайшего», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 262.
Напомним, Джон Джонс готовится к дебюту в тяжёлом весе, но конкретной даты возможного возвращения бойца в октагон нет.
- 16 мая 2021
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