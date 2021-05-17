Авсарагова: у Фергюсона не было шансов побить Хабиба

Боец Bellator Диана Авсарагова прокомментировала третье кряду поражение Тони Фергюсона, которое он на этот раз потерпел от Бенеила Дариуша. Диана считает, что американцу пора завершать карьеру, также девушка выразила удивление, что некоторые болельщики считали, будто у Тони были бы хорошие шансы в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

«Фергюсон откровенно сдал морально. Три поражения подряд его пошатнули. Нет того огня. Хабиб был прав, что в возрасте Тони сложно драться на таком уровне. Он уступил всем топам. Некоторые говорят, что он мог победить Нурмагомедова, но это очень странное заявление. Шансов у него не было. Думаю, что ему надо скорее завершить карьеру. Его просчитали, его стиль известен, ничего уже не получится. Но духа у него не отнять. Этот парень не сдаётся», — приводит слова Авсараговой Metaratings.

Напомним, в прошлом в UFC пять раз пытались организовать встречу Нурмагомедова и Фергюсона, но все пять раз поединок срывался.