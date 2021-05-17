Илон Маск отреагировал на требование Дариуша прислать ему машину

Известный бизнесмен и предприниматель, один из богатейших людей на планете Илон Маск отреагировал на требования бойца UFC Бенеила Дариуша прислать ему машину, как можно скорее.

«Скоро. Прошу прощения за задержку», — написал Маск в «Твиттере».

Напомним, после победы над Тони Фергюсоном Дариуш непосредственно из октагона обратился к Маску.

«Где машина моей жены, бро? Я жду шесть месяцев. У меня будет ребёнок, мне нужна хорошая машина, я должен обезопасить его. Давай, Илон, отдай мне мою машину!», — сказал Дариуш.

Уже на пресс-конференции боец пояснил, почему обращался к Маску.

«Я заказал машину в декабре. Это их самый безопасный автомобиль, лучшее, что я мог выбрать для своей беременной жены. И я всё ещё жду! В чём дело, бро? Её должны были доставить в марте, а уже почти июнь. Я твой большой поклонник, но это просто неуважение», — сказал спортсмен.