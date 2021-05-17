В «Ахмате» прокомментировали слова Кадырова о Нурмагомедове

Вице-президент бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России.

«Хабиб действительно, как и любой другой боец организации, является проектом промоушена. Потому что на него делается ставка.

Почему «проект»? Потому что в UFC Хабиб вышел на другой уровень популярности. Особенно после победы над Конором Макгрегором. И поэтому к нему было особое отношение.

Пример. Когда Хабиб защитил пояс в бою с Дастином Порье, но потом не смог прилететь на бой против Тони Фергюсона, его не стали лишать чемпионства. В аналогичной ситуации Фергюсона лишили пояса, пусть и временного чемпиона. В одинаковых ситуациях мы видим, что к Хабибу особое отношение. Потому что организация делает на него ставку.

В том, что Рамзан Ахматович называет его проектом UFC, нет ничего плохого. Это не умаляет его достижений. Напротив, он наш брат, мы за него болели», — рассказал Бадаев в интервью, выложенном в «инстаграме» akhmat_mma.

