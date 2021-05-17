Фергюсон опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения от Дариуша на UFC 262
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме», после того как проиграл Бенеилу Дариушу в минувшие выходные.
«UFC 262. Я не постучу (не сдамся. — Прим. «Чемпионата»)», — написал он, прикрепив текст к изображениям.
Посмотреть изображения можно в «инстаграме» Тони Фергюсона.
Тони Фергюсон разгромно проиграл Бенеилу Дариушу на турнире UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США) в минувшие выходные, хотя довёл поединок до решения судей. Эта неудача стала для американского спортсмена третьей кряду. Начало серии поражений было положено в бою с Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов.
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