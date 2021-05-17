«С кем дрался Хабиб? Никто не знает». А. Емельяненко оценил слова Кадырова о Нурмагомедове

Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России.

«Есть ли истина в словах Рамзана Кадырова о том, что Хабиб – проект UFC? Да. Если посмотреть, Хабиб всегда дерётся не со сложными бойцами, а с лёгкими. Так выбирает себе.

У него был один сложный соперник: Конор Макгрегор. И тот чуть переоценил себя. А остальные бойцы – вообще неизвестные. С кем он дрался, где? Об этом никто не знает. Знают про 29-0, а кого побеждал эти 29 раз – неизвестно», — цитирует Емельяненко «Всепроспорт».