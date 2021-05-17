«С кем дрался Хабиб? Никто не знает». А. Емельяненко оценил слова Кадырова о Нурмагомедове

Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России.
«Есть ли истина в словах Рамзана Кадырова о том, что Хабиб – проект UFC? Да. Если посмотреть, Хабиб всегда дерётся не со сложными бойцами, а с лёгкими. Так выбирает себе.
У него был один сложный соперник: Конор Макгрегор. И тот чуть переоценил себя. А остальные бойцы – вообще неизвестные. С кем он дрался, где? Об этом никто не знает. Знают про 29-0, а кого побеждал эти 29 раз – неизвестно», — цитирует Емельяненко «Всепроспорт».
- 17 мая 2021
-
12:00
-
11:32
-
11:01
-
10:03
-
09:00
-
00:54
-
00:45
-
00:39
- 16 мая 2021
-
23:50
-
23:24
-
22:51
-
21:44
-
20:26
-
19:24
-
18:36
-
17:24
-
14:15
-
13:18
-
12:23
-
11:25
-
11:18
-
10:37
-
10:17
-
09:45
-
08:51
-
08:43
-
08:39
-
08:30
-
08:17
-
08:15
-
07:46
-
07:31
-
07:20
-
07:18
-
07:03