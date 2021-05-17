Ковалёв отреагировал на победу Оливейры над Чендлером

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории Сергей Ковалёв прокомментировал победу бразильца Чарльза Оливейры над американцем Майклом Чендлером в поединке за пояс UFC в лёгком весе.

«Вот почему важно не сдаваться и драться до конца. Поздравляю UFC с 11-м чемпионом в лёгком весе», — написал Ковалёв на своей странице в «Инстаграме».

Поединок Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера прошёл ранним утром 16 мая мск и возглавил кард турнира UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США). На кону встречи стоял титул чемпиона UFC в лёгком весе, который стал вакантным после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова. Оливейра нокаутировал соперника во втором раунде. Таким образом, бразилец стал чемпионом лиги спустя почти 11 лет после дебюта в ней.

