Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Ковалёв отреагировал на победу Оливейры над Чендлером

Ковалёв отреагировал на победу Оливейры над Чендлером
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории Сергей Ковалёв прокомментировал победу бразильца Чарльза Оливейры над американцем Майклом Чендлером в поединке за пояс UFC в лёгком весе.

«Вот почему важно не сдаваться и драться до конца. Поздравляю UFC с 11-м чемпионом в лёгком весе», — написал Ковалёв на своей странице в «Инстаграме».

Поединок Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера прошёл ранним утром 16 мая мск и возглавил кард турнира UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США). На кону встречи стоял титул чемпиона UFC в лёгком весе, который стал вакантным после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова. Оливейра нокаутировал соперника во втором раунде. Таким образом, бразилец стал чемпионом лиги спустя почти 11 лет после дебюта в ней.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021