45-летний Владимир Кличко показал впечатляющую физическую форму. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Владимир Кличко в своём «инстаграме» показал впечатляющую физическую форму. На снимке 45-летний спортсмен, продемонстрировавший голый торс, поднимает штангу.

«Продолжай — продолжай качать!» — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Владимира Кличко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Чёрт возьми, вот это мышцы».

«Время возвращаться».

«Нет сомнений, готов».

На счету Владимира Кличко 69 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 64 победы (в том числе 53 нокаутом) и потерпел пять поражений. В последнем поединке в апреле 2017 года он проиграл британскому боксёру Энтони Джошуа.