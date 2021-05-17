45-летний Владимир Кличко показал впечатляющую физическую форму. Фото
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Владимир Кличко в своём «инстаграме» показал впечатляющую физическую форму. На снимке 45-летний спортсмен, продемонстрировавший голый торс, поднимает штангу.
«Продолжай — продолжай качать!» — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Владимира Кличко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Чёрт возьми, вот это мышцы».
«Время возвращаться».
«Нет сомнений, готов».
На счету Владимира Кличко 69 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 64 победы (в том числе 53 нокаутом) и потерпел пять поражений. В последнем поединке в апреле 2017 года он проиграл британскому боксёру Энтони Джошуа.
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