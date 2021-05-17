Президент UFC заблокировал бой Сен-Пьера с де ла Хойей

Президент UFC Дана Уайт заблокировал проведение поединка с участием бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера и бывшего чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях Оскара де ла Хойи. Об этом рассказал глава Triller Райан Кавана.
«Дана Уайт и UFC заблокировали бой Жоржа Сен-Пьера с Оскаром де ла Хойей. Это были бы большие деньги для Сен-Пьера, и они с Оскаром мечтают подраться друг с другом. Я пытался позвонить и написать Дане по крайней мере пять раз, чтобы это сработало для обеих сторон», — приводит слова Каваны BoxingScene.
Также сообщается, что Сен-Пьер, который официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, ещё не освободился от обязательств перед UFC — его контракт пребывает в «замороженном» состоянии. Поэтому бойцу, если он хочет принимать участие в других поединках, требуется на это согласие промоушена.
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