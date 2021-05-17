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Диана Авсарагова высказалась о победе Оливейры над Чендлером

Диана Авсарагова высказалась о победе Оливейры над Чендлером
Бокс/ММА / UFC 0

Боец Bellator Диана Авсарагова прокомментировала победу бразильца Чарльза Оливейры над американцем Майклом Чендлером в поединке за пояс UFC в лёгком весе.

«Смотрела на одном дыхании. Поздравляю Оливейру. Он давно шёл к этому титулу, заслужил его. Ситуация в их дивизионе очень захватывает. Кто следующий претендент? Порье, Дариуш, а может, Барбоза? Сложно сказать, но буду следить за развитием событий», – приводит слова Авсараговой Metaratings.

Поединок Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера прошёл ранним утром 16 мая мск и возглавил кард турнира UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США). На кону встречи стоял титул чемпиона UFC в лёгком весе, который стал вакантным после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова. Оливейра нокаутировал соперника во втором раунде. Таким образом, бразилец стал чемпионом лиги спустя почти 11 лет после дебюта в ней.

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