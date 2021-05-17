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Фьюри — Джошуа: добро пожаловать к Тайсону Аравийскому! Шоу Цыганского короля продолжается

Фьюри — Джошуа: добро пожаловать к Тайсону Аравийскому! Шоу Цыганского короля продолжается
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился к чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа. Их поединок пройдёт 14 августа в Саудовской Аравии.

«Энтони Джошуа, добро пожаловать к Тайсону Аравийскому! Шоу Цыганского короля продолжается», — написал Фьюри на своей странице в «Инстаграме».

Публикация доступна на странице Тайсона Фьюри в «Инстаграме».

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.

Фьюри подтвердил бой с Джошуа, боксёры встретятся 14 августа
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