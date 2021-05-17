Редкач подал апелляцию на поражение от Прогрейса и потребовал дисквалифицировать соперника

Украинский боксёр Иван Редкач планирует оспорить поражение техническим нокаутом в бою с бывшим чемпионом мира Реджисом Прогрейсом, сообщает журналист Майк Коппингер на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на менеджера американца.

Редкач подал апелляцию, чтобы его поражение техническим нокаутом было переквалифицировано в победу из-за дисквалификации соперника. По его мнению, бой завершился после удара его соперника ниже пояса.

Поединок состоялся 18 апреля. В шестом раунде Редкач упал на настил, после чего его унесли на носилках. Многие болельщики обвинили украинского спортсмена в том, что он симулировал удар ниже пояса. Сначала Прогрейсу присудили победу единогласным решением судей, после чего комиссия переквалифицировала её в победу техническим нокаутом.