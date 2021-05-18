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Экс-тренер Владимира Кличко заявил, что боксёр вернётся на ринг

Экс-тренер Владимира Кличко заявил, что боксёр вернётся на ринг
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, что его экс-подопечный возобновит карьеру и побьёт рекорд легендарного Джорджа Формана.

«Последние два-три года я говорил людям, что Владимир вернётся. Все смеялись надо мной, и что теперь? Теперь никто уже не смеётся. Я знаю Владимира Кличко. У меня с ним крепкие отношения. Я его хорошо знаю. На протяжении последних лет я постоянно приезжаю на Украину, даже после того, как Владимир якобы ушёл из спорта. Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? Но он тренируется, тренируется и тренируется. И я сказал себе, этот парень будет снова боксировать. Я говорил об этом в США. Все смеялись, но теперь никто не смеётся.

Думаю, Владимир побьёт рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом супертяжёлого веса в истории. Уверен, что он вернётся. Он вернётся и побьёт любого из трёх больших парней — Джошуа, Фьюри и Уайлдера», – рассказал Башир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гусейновым.

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