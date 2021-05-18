Кадыров объяснил, почему назвал Нурмагомедова проектом UFC

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил свои слова в адрес бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России.

«Проект — это не оскорбительное слово, это значит, что организация нашла человека, который полезен, будет интересен болельщикам. Почему нашему Хамзату (Чимаеву. — Прим. «Чемпионата») дали за короткое время несколько боёв? Потому что у него есть талант, он сильный, интересен всем, красиво дерётся.

Мы на связи с Хабибом, братьями, они ничего не говорят, а вы ерунду несёте. Я говорю — да, он лучший в организации UFC, он это доказал всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашёл эту организацию, а организация нашла его», — рассказал Кадыров в интервью, выложенном в «инстаграме» ya_pomoshnik_kra_95.