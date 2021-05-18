Кадыров: согласен, что Нурмагомедов «убил» бы Фергюсона. Тони вообще не спортсмен

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, по его мнению, легко победил бы американского бойца MMA Тони Фергюсона. Бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз пытались организовать в прежние годы, но его проведение всякий раз срывалось по различным причинам.

«Хабиб убил бы Фергюсона? Да, я согласен. Фергюсон вообще не спортсмен. Он не Макгрегор. Он вообще не спортсмен, он просто проект, они шоу делают.

Сейчас им не интересны Фергюсон и Макгрегор. Они дают им сильных соперников, и они проигрывают. Сейчас у UFC другие интересы, другие чемпионы. Старые надоели уже», — рассказал Кадыров в интервью, выложенном в «инстаграме» ya_pomoshnik_kra_95.