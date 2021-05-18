Волк Хан: приход Нурмагомедова в лигу «Ахмат» — это другой статус для организации

Ветеран MMA Магомедхан Гамзатханов, известный под прозвищем Волк Хан, прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России.

«Ничего такого сверхъестественного Рамзан Кадыров не сказал. Все мы были проектами, когда мы участвовали. Хабиб всем всё доказал, ушёл красиво, всё сделал. А то, что Рамзан Кадыров хочет его заманить в свою федерацию, — думаю, это очень хороший ход. Приход Хабиба в лигу «Ахмат» — это другой статус для организации.

Если кто-то выиграл пояс в UFC, ещё не значит, что он в других лигах станет чемпионом, тут ещё большой спор. У нас же нет абсолютного чемпиона. Есть федерации раскрученные, есть нераскрученные. UFC сегодня номер один, поэтому на неё все смотрят», — цитирует Гамзатханова «Матч ТВ».