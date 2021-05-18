Менеджер Нурмагомедова: Джейк Пол говорил о жене Конора то, что тот говорил о жене Хабиба

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предположил, что боксёр и видеоблогер Джейк Пол победил бы бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, если бы такой поединок удалось организовать. Также он похвалил его за резкие высказывания в адрес жены Макгрегора, который ранее оскорбительно отзывался о супруге Нурмагомедова.
«Мне нравится этот парень Джейк Пол. Почему? Потому что он настоящий. Когда он говорил о жене Конора, он сказал то, что Макгрегор говорил о жене Хабиба.
Мне нравится Джейк Пол. Думаю, он выбьет всё дерьмо из Конора, из его напарников.
Также мне нравится его брат Логан Пол. Они делают что-то из ничего. Даже Майку Тайсону нравятся эти парни. Майк – мой друг», — приводит слова Абдель-Азиза BoxingScene.
В апреле Джейк Пол победил экс-бойца UFC Бена Аскрена. Что касается его брата Логана Пола, также боксёра и видеоблогера, то его в июне ожидает поединок с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.
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