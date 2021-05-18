Шлеменко отреагировал на слова Кадырова о нём

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал слова в свой адрес, которые произнёс глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что не знал, кто такой Шлеменко, и заявил, что тот всё время говорит и болтает. Политик при этом перепутал фамилию бойца, назвав его «Шмеленко».

«Приятно. Глава республики посвящает мне 30 секунд. Коверкание фамилии можно списать на трудности перевода. Если я за свои 74 боя нигде не попал ему на глаза, то хотя бы одно из 74 интервью засветил где-то, наверное», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

На счету Александра Шлеменко 60 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой признали несостоявшимся. 7 мая на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке Шлеменко единогласным решением судей победил бразильца Марсио Сантоса.