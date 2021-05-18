Оливейре в Бразилии устроили чемпионский парад

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра, ставший чемпионом UFC в лёгком весе, вернулся на родину. Нового чемпиона встретили тысячи фанатов ММА.

Оливейра приехал с поясом в родной город Гуаруху, который расположен в Сан-Паулу. Спортсмену организовали чемпионский парад. Он проехал с поясом на пожарной машине.

Видео можно посмотреть в «твиттере» UFC Europe.

Оливейра на турнире UFC 262 победил техническим нокаутом американца Майкла Чендлера. Бой был остановлен во втором раунде.

Спортсмены оспорили титул, который ранее освободил россиянин Хабиб Нурмагомедов. Он решил завершить карьеру, о чём объявил после победы в поединке с Джастином Гэтжи. Нурмагомедов за карьеру одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.