Экс-тренер Кличко объяснил, почему Владимир проиграл Фьюри и Джошуа

Джеймс Али Башир, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, рассказал, почему, по его мнению, его подопечный уступил в поединках с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Фьюри победил Кличко единогласным решением судей в ноябре 2015 года, Джошуа одержал верх техническим нокаутом в 11-м раунде в апреле 2017 года.

«Мы обсуждали с Владимиром его бой с Фьюри. Он понял, что делал неправильно. Дело было в его настрое, в том, как работал его угол. Тренер – водитель, боксёр – машина. Тренер должен был говорить, что делать. Дело было в том, как сработал угол.

Я не думаю, что тогда его настиг возраст. Вопрос был в неправильных установках в углу от Джонатана Бэнкса и Виталия Кличко. Не знаю, что было по факту, но думаю, дело было в тренерских установках.

То же самое случилось и в поединке с Энтони Джошуа. Виталий Кличко тогда сказал Владимиру не добивать Джошуа после нокдауна, но Виталий не был тренером. Тренером Владимира был Бэнкс. Он должен был сказать Виталию: я здесь тренер, говорить буду я. Подобные решения должен принимать тренер.

Когда Владимир Кличко послал Джошуа в нокдаун, я буквально слышал, как Эммануэль Стюард (покойный тренер Кличко. – Прим. «Чемпионата») кричал из своей могилы: «Иди за ним, иди за ним, иди за ним». Но советы сбавить обороты в той ситуации могли пойти на пользу только молодому боксёру. Такой совет не в плюс для возрастного бойца. Джошуа смог собраться. Владимир должен был идти на добивание, он должен был идти ва-банк и отдать всего себя. Но Владимир его отпустил, и в какой-то момент боя Энтони сказал Кличко, что нокаутирует его. Он сказал это», — сказал Башир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.