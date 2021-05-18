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Джонс признался, что не знает, когда проведёт следующий бой

Джонс признался, что не знает, когда проведёт следующий бой
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поделился мнением о возвращении в октагон. После перехода в тяжёлый вес Джонс не провёл ни одного поединка.

«Я не уверен, когда смогу подраться в следующий раз. Но небольшой простой после десятилетия побед — приятное изменение.

Моё имя в любом случае будет звучать в мире ММА до самой смерти. А первый поединок после возвращения будет громким вне зависимости от того, когда он состоится. Я — самый счастливый человек в мире. Моя история находится в руках богов. Я верю, что в будущем произойдут серьёзные события. Но не всё случается тогда, когда мы этого хотим», — написал Джонс в своём «твиттере».

Ранее президент UFC Дана Уайт признался, что организации пока не удаётся провести бой Джонса и чемпиона в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну. По словам Уайта, Джонс потребовал слишком большой гонорар.

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