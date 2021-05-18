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Промоутер Фьюри прокомментировал информацию о возможном срыве боя с Джошуа из-за Уайлдера

Промоутер Фьюри прокомментировал информацию о возможном срыве боя с Джошуа из-за Уайлдера
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Боб Арум, американский промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, прокомментировал новость, что его подопечного обязали провести третий бой с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером, вследствие чего его поединок с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа рискует сорваться.

«Мы не станем платить Уайлдеру, чтобы он подвинулся. Лучше уж избавиться от него, а потом заняться своими делами. Можно устроить бой Фьюри — Джошуа в ноябре или в декабре», — приводит слова Арума ESPN.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.

Источник: Фьюри обязали провести 3-й бой с Уайлдером, поединок с Джошуа рискует сорваться
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