Дана Уайт: Джонс может подраться этим летом, а может и не возвращаться в октагон вообще

Президент UFC Дана Уайт высказался о следующем бое экс-чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса. Пока он так и не провёл ни одного поединка после перехода в тяжёлый вес. Уайт не исключил, что Джонс больше не будет драться в UFC. В последний раз Джонс выходил в октагон в феврале 2020 года, тогда он победил Доминика Рейеса.

«Когда вернётся Джонс? Это зависит от него, хочет ли он драться или нет. Есть доступные бои. Мы их проводим, поединки проходят каждый уик-энд.

Если Джон Джонс хочет драться, он может это сделать. Если не хочет, то не хочет. Никто не будет заставлять его драться. Он уже оставил великое наследие. Лично я считаю его величайшим бойцом в истории прямо сейчас.

Джонс может подраться этим летом, а может и не возвращаться вообще. Всё зависит от него», — цитирует Уайта MMAJunkie.