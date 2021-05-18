Назван возможный гонорар Уайлдера за отказ от третьего боя с Фьюри

Фрэнк Уоррен, британский промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал, сколько может получить бывший обладатель пояса Деонтей Уайлдер, если не станет настаивать на третьем поединке с британцем, чтобы тот сразился с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что арбитраж обязал Фьюри провести третий бой с Уайлдером, вследствие чего его поединок с Джошуа рискует сорваться.

«Существует момент, когда надо будет принять решение и определить, в каком направлении станет двигаться Тайсон. Надеюсь, Деонтея удовлетворит сумма менее $ 20 млн», — приводит слова Уоррена Mirror.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.