А. Емельяненко рассказал о диалоге с Тимати по поводу боя с Джиганом

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, какой диалог у него случился с известным рэп-исполнителем Тимати в преддверии ожидаемого боксёрского поединка спортсмена с другим рэпером Джиганом.
«После пресс-конференции мы (с Джиганом. — Прим. «Чемпионата») поехали в баню попариться. Он набирает Тимати, я говорю Тимуру: «Хоть Джиган и твой друг, я знаю, что ты будешь болеть за меня». А он прямо ржёт, отвечает: «Конечно. Куда он лезет?» Так что Тимати тоже на меня ставит в бою с Джиганом.
Бой с Джиганом намечен на ноябрь. Мы с ним дружим, у нас хорошие отношения. Общался недавно с ним по видеосвязи – он прямо закабанел, разожрался, закололся химией, раскачал себе ноги. На таких ногах он, во-первых, меня не догонит. Во-вторых, мышечная масса – это не главное в боксе», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт».
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