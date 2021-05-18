Блахович рассказал, почему ему надо опасаться Тейшейру

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович поделился ожиданиями от титульного поединка с Гловером Тейшейрой. Соперники встретятся в октагоне на турнире UFC 266, который пройдёт 4 сентября.
«У Тейшейры большой опыт. Он дошёл до титульного поединка примерно так, как я в своё время. Проиграл несколько боёв, а затем выдал победную серию. Сейчас у него наконец-то появился шанс. Я должен быть осторожен, ведь для него этот титульный поединок может быть последним. Возможно, он даже проводит последний бой в карьере. Поэтому Тейшейра будет в лучшей форме, чем когда-либо.
Я должен быть готов к битве с оптимальным Гловером, лучшим в жизни. И я буду готов. Хороший бокс, отличные тейкдауны, высокий уровень джиу-джитсу. Очень тяжёлый оппонент с большим опытом. В общем, я должен быть осторожен. Но я думаю, что смогу найти способ победить его и завершить бой досрочно», — цитирует Блаховича MMA News.
- 18 мая 2021
-
16:47
-
16:25
-
16:01
-
15:00
-
14:56
-
13:55
-
13:51
-
13:00
-
12:27
-
11:29
-
11:04
-
10:58
-
10:56
-
10:50
-
10:33
-
10:22
-
10:02
-
09:23
-
09:01
-
08:37
-
08:19
-
08:05
-
07:55
-
07:18
-
06:46
- 17 мая 2021
-
23:38
-
22:53
-
21:19
-
19:33
-
18:15
-
17:17
-
16:01
-
15:00
-
14:00
-
13:54