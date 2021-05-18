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Кормье: никто не хочет драться с Махачевым, он победит любого в лёгком весе

Кормье: никто не хочет драться с Махачевым, он победит любого в лёгком весе
Бокс/ММА / UFC 0

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о ситуации российского легковеса Ислама Махачева. По словам Кормье, представители топ-15 лёгкового веса UFC избегают встречи с россиянином, который одержал семь побед подряд.

«Никто не хочет с ним драться. Ислам просто размажет их, он победит любого. Я знаю, что подраться с Махачевым предлагали Фелдеру, Рафаэлю Дос Аньосу, другим ребятам из топ-10. И все они отказались. Я не знаю, что ещё он может сделать, зарабатывать больше денег и двигаться дальше к чемпионскому титулу. Всё это напоминает ситуацию с Камару Усманом, когда он шёл к титулу», — цитирует Кормье ESPN MMA.

Ранее Махачев неоднократно жаловался, что ему не дают серьёзного соперника. Также россиянин назвал представителей топ-10 дивизиона «мерзкими старикашками».

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