Абубакар Нурмагомедов удалил все посты о Хамзате Чимаеве

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова, удалил на своей странице в «Инстаграме» все посты, которые касались его конфликта с Хамзатом Чимаевым.

При этом после он разместил фото, которое сопровождало его сообщение с обращением к Чимаеву.

«Мне эта фотография по-любому нравится», — написал боец.

Соответствующий пост доступен на странице Абубакара Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, несколько дней назад Абубакар на своей странице в социальной сети раскритиковал Хамзата Чимаева за то, что тот заявил, что может «порвать» Хабиба. Чимаев ему ответил, при этом задев народ Дагестана. Абубакар ответил и на это сообщение, тогда Хамзат в следующем посте решил зацепить и Хабиба, но очень скоро удалил все сообщения.