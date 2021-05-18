Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абубакар Нурмагомедов удалил все посты о Хамзате Чимаеве

Абубакар Нурмагомедов удалил все посты о Хамзате Чимаеве
Микаил Гусейнов
Комментарии

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова, удалил на своей странице в «Инстаграме» все посты, которые касались его конфликта с Хамзатом Чимаевым.

При этом после он разместил фото, которое сопровождало его сообщение с обращением к Чимаеву.

«Мне эта фотография по-любому нравится», — написал боец.

Соответствующий пост доступен на странице Абубакара Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, несколько дней назад Абубакар на своей странице в социальной сети раскритиковал Хамзата Чимаева за то, что тот заявил, что может «порвать» Хабиба. Чимаев ему ответил, при этом задев народ Дагестана. Абубакар ответил и на это сообщение, тогда Хамзат в следующем посте решил зацепить и Хабиба, но очень скоро удалил все сообщения.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021