Урванов и Родригес проведут отборочный бой WBA

Российский боксёр Марк Урванов (18-2-1) и венесуэлец Энджел Родригес (19-1) проведут бой в Екатеринбурге. Победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA во втором полулегком весе (до 59 кг). Поединок состоится 26 июня и станет главным событием турнира RCC Boxing Promotions, сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.
Урванов серьёзно пострадал из-за локдауна — россиянин провёл предыдущий бой прямо перед стартом ограничений и завоевал титул WBA Gold, но оказался в «ловушке». Менеджмент WBA и RCC Boxing Promotions не могли организовать для него защиту пояса золотого чемпиона и подобрать соперника из-за закрытых границ. Урванову пришлось ждать больше года, чтобы вновь выйти на ринг.
Уже три года Урванов остается непобеждённым и владеет не только поясом WBA Gold, но и WBO International, который он завоевал в поединке против экс-претендента на титул чемпиона мира Евгения Чупракова.
Родригес — второй номер Венесуэлы и идёт на серии из 11 побед. География его поединков выходит далеко за пределы страны — он дрался в США, Мексике, Панаме и Перу.
Бой Урванов — Родригес пройдёт на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Полный кард шоу будет известен в ближайшее время.
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