Виталий Кличко заявил, что вооружённые силовики пытались попасть к нему домой

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что представители правоохранительных органов пытались проникнуть к нему домой. Градоначальник украинской столицы заявил, что на тот момент его не было дома. Позже силовики заявили, что приходили по адресу, чтобы провести обыски в другой квартире.

«Друзья, детективные события вокруг городской власти разворачиваются всё абсурднее. Сегодня утром, где-то около 7 утра, когда я пошёл на тренировку, в подъезд зашла группа вооружённых и в шлемах правоохранителей. Они находились там, пока я тренировался. Когда я вернулся домой и поднимался к себе в квартиру, увидел группу правоохранителей.

Я спросил, что происходит, они ответили, что пришли будто бы в квартиру, расположенную двумя этажами ниже. Якобы у них есть вопросы к арендаторам. Но… камера, установленная на моём этаже, зафиксировала, что они поднимались ко мне на этаж, звонили и стучали ко мне в дверь. Ошибка? Я не думаю. Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича. За такие незаконные действия режиссёрам и исполнителям придётся отвечать по закону", — написал Кличко-старший на своей странице в «Фэйсбуке».

В последние дни украинские силовики открыли ряд дел относительно представителей киевской власти, которым вменяют коррупцию на различных проектах.