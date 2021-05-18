Баста — о Хабибе: ему нужно стать министром культуры Дагестана

Известный рэп-исполнитель Баста вспомнил о реакции экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на желание певца Егора Крида дать концерт в Дагестане в 2018 году. Тогда Нурмагомедов высказался против таких планов Крида. По словам Басты, Хабибу с учётом его взглядов стоило бы задуматься о работе на посту министра культуры Дагестана.

«Это всё очень мне непонятно. Как запрет мата. Это же просто кинокомедия, которая всех смешит. Все мы ругаемся матом — и религиозные, и нерелигиозные, и богатые, и бедные. Все мы должны сами выбирать.



Приходя в магазин, мы сами выбираем, что мы будем есть, что мы будем носить. Это свобода, и за свободу нужно платить.



Либо мы с этим живём и справляемся, либо Хабибу нужно стать министром культуры Дагестана. Он стал бы замечательным министром. Это не шутка — стать министром культуры. Он человек очень образованный, у него очень правильная позиция по многим моментам, по вопросам нравственности. Он ездил по всему миру. Но для того, чтобы с этим работать, нужно стать функционером.



Пусть он станет министром культуры, введёт определенные семинары, даст какое-то другое предложение людям. Вот это мы слушать здесь не будем, но мы будем слушать это. А слушать мы это не будем по таким-то причинам. Человеку, которого знает весь мир, стать министром культуры и навести порядок в родной и любимой республике. Мне кажется, ему бы это точно было по силам. Думаю, что и люди были бы благодарны. И на примере Дагестана другие республики или области сказали бы, как классно сделал.



У нас теперь есть выбор, мы можем не ходить на концерт Моргенштерна или Егора Крида, потому что Хабиб построил крутую консерваторию, где все обучались бы серьёзной музыке, и очень изменился вкус в целом. Теперь у нас концерт Чайковского собирает 10 тыс. человек и все ходят на концерт Чайковского.



Либо Шлеменко, он просто привлёк бы своих коллег и была бы создана большая музыкальная академия, где каждый желающий обучался бы музыке и повышал свой вкус музыкальный.



И вот мы хотели бы провести концерты Егора Крида или Моргенштерна, но все на фестивале Crazy Classic Music World в Анапе. И в плейлисте Рахманинов, Бетховен, Глинка, Чайковский и мелкими буквами — менее популярные. Это было бы круто. То есть какие-то предложения, которые реально меняли бы обстановку, а не просто какие-то заявления, прекрасные и громкие», — приводит слова Басты Sports.ru.