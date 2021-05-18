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Лига ACA вводит бонус в $ 50 тыс. за «Выступление вечера»

Лига ACA вводит бонус в $ 50 тыс. за «Выступление вечера»
Микаил Гусейнов
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Руководство лиги ACA приняло решение ввести бонус за «Выступление вечера». Его обладатели в качестве поощрения будут получать $ 50 тыс., сообщает пресс-служба организации.

«Начиная с турнира ACA 123 в Москве мы вводим бонус 50 тысяч долларов за «Выступление вечера», который будет выплачен одному бойцу. Также бонусы в размере 5 тысяч долларов будут, как и прежде, получать бойцы, находящиеся на долгосрочном контракте, за досрочное окончание боя техническим действием», — рассказал основатель лиги Майрбек Хасиев.

Ранее в ACA выплачивались послематчевые бонусы за бой вечера, нокаут и сабмишен вечера. Изменения, по мнению организации, будут мотивировать участников шоу на яркие выступления. Турнир АСА 123 пройдёт 28 мая.

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